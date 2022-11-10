تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد الذي اناب عن الوزير، دشنت قوة الإطفاء صباح اليوم الخميس زورق "منجد2"الذي تم بناؤه في كندا ويبلغ طوله 26 متراً وعرضه 8 أمتار ومزودا بأحدث الأجهزة والمعدات الملاحية المتطورة وذلك لتسهيل عمليات البحث والانقاذ وكذلك مزود بأحدث معدات مكافحة حرائق السفن مما يعزز من اسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحريق وتقليل فترة الاستجابة للحوادث لحماية الأرواح والممتلكات.



ويأتي تدشين الزوارق الجديدة ضمن خطط القوة لتطوير الآليات والمعدات والزوارق للحفاظ على الأمن المجتمعي.



حضر حفل التدشين نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين محمد وعدد من قيادات قوة الاطفاء.