تقدم النائب هاني شمس باقتراح برغبة بمساواة مـوظفي وزارة الداخليـة المـدنيين بالعسكريين في صرف مكافأة الصفوف الأمامية، قال في مقدمته ما يلي:

قامت وزارة الداخليـة بصـرف مكافآت الصـفوف الأماميـة لموظفيهـا العسكريين والمـدنيين الـذين عملـوا خـلال جائحـة كورونا، بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء (686)، إلا أن موظفي وزارة الداخليـة المـدنيين تقدموا بـتظلم باعتبـارهـم مـن الفئــة الأولى (متوسطة الخطـورة) بموجـب الآليـة المعتمـدة لصـرف المكافأة التـي جـاءت واضـحة بقـرار الأمانـة الـعـام لمجلـس الـوزراء رقـم

(2020-0148-1)المـؤرخ 2020/5/28 حيـث تـم تقسيــم العـاملين بالحكومـة إلـى ثـلاث فئـات وكـل فـئـة إلـى شريحتين، وقد اعتمدت وزارتـي الصـحة والداخليـة ضـمن الفئـة الأولـى فـي شـريحتي (عاليـة الخطـورة أو متوسطة الخطـورة)، وبنـاءً علـى ذلـك كـان مـن المفترض أن يـتم تحديـد الفئـة الأولـى بـيـن المـدنيين والعسكريين في وزارة الداخليـة ، إلا أن مـا حصـل وسارت عليـه الأمـور قيام اللجنة المكلفة بتحديد أسماء المستحقين مـن المـدنيين بالفئـة الثانيـة وتحديـد المكافـأة بنسبة (0.75) أي نصـف قيمـة الشـريحة بالفئـة الأولـى (متوسطة الخطـورة) بالمخالفـة لـمـا نـص عليـه كتـاب الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء سـابق الإشـارة إليـه، لـذلك تظلـم المـوظفين المـدنيين مـن أجـل تـعـديـل الفئـة والشريحة، وفعلا تمت الموافقة على تظلمـات مـدنيين وزارة الداخليـة فـي اجتماع لجنـة التظلمـات بتـاريخ 2022/3/8، وتـم رفـع كـتـاب مـن وزارة الداخليـة لـرئيس ديـوان الخدمـة المدنيـة لتعـديل فئـة مـوظفي وزارة الداخليـة المـدنيين المستحقين لمكافـاة الصفوف الأمامية، غير أن هـذا الطـلـب لـم يلقـى أي استجابة حتـى تـاريخ تقديم هذا الاقتراح، لذا فإنني أتقـدم بـالاقتراح برغبـة التـالي:

"عملاً بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء سابق الإشارة إليه فيما يخص الآلية المعتمدة لصرف المكافأة للعاملين المدنيين من الفئة الأولى - شريحة (متوسطة الخطورة) والتي قدرها (1.5) تلتزم الجهة المعنية بتعديل قيمة الصرف للمدنيين بوزارة الداخلية من (0.75) إلى (1.5) حيث أن هذه المكافأة مستحقة قانوناً لهم وذلك بصفة عاجلة، وذلك لما بذلوه خلال فترة انتشار وباء كورونا وحرصاً على تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء واحقاقاً للحق .