أجبرت عروس هندية زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بنداً غريباً متعلقاً بالفترة التي يُسمح له بها بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه.

وجاءت فكرة عقد الزواج "الغريب" من أصدقاء العريس، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن عقد زواجها بنداً يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء، وقد وافقت العروس بوضع هذا البند في عقد الزواج.

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، تعهُد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع "آسيا نت نيوز"، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبِل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.