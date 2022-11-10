عبدالكريم العبدالله

اجتمع وزير الصحة د.أحمد العوضي، مع مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الصحة لمناقشة أهم المطالبات التي تخص العاملين في الوزارة

واشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي في تصريح صحافي، على هامش الاجتماع بفتح أبواب وزير الصحة د.أحمد العوضي للمواطنين والموظفين للاستماع الى مشاكلهم ومطالباتهم، لافتا الى أن هذا يدل على تلمس الوزير العوضي لهمومهم ورغبته في حل كافة المعوقات التي تقف أمامهم، منوها الى أن سياسة الوزير العوضي تتوافق مع توجهات مجلس الوزراء والعهد الجديد لفتح الابواب امام جميع المواطنين .

وبين العازمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة صرف بدلات "العدوى والخطر" للموظفين الاداريين ، والتي لازالت حبيسة الاداراج منذ سنوات ، مشيراً الى أنه تم شرح الوضع الوظيفي الاداريين في المستشفيات والمراكز الصحية ، ومدى امكانية تعرضهم للعدوى والخطر مما يحتم صرفها لهم لاستحقاقهم لتلك البدلات .

واوضح أن الوزير العوضي تفهم مطالبات النقابة لصرف بدلات العدوى والخطر للموظفين الاداريين ، حيث وعد بدراسة الموضوع بجدية لصرف هذه البدلات للموظفين الاداريين.

ولفت الى انه تم مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، ووضع المسميات الوظيفية الجديدة للاداريين، حيث كان للنقابة رأي في بعض المسميات الوظيفية ، والتي وعد الوزير بدراستها ، مؤكدا على تفهم الوزير لمطالب النقابة ووعد بوضع الحلول لها قريبا.