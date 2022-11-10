أعلنت قناة "برايم فيديو" Prime Video التلفزيونية الأسترالية، عن وظيفة الأحلام، التي تشترط على موظفيها المحتملين مشاهدة أحدث أفلامها وبرامجها التلفزيونية، مقابل الحصول على مبلغ مالي قيّم.

وتبحث قناة "برايم فيديو"، في جميع أنحاء أستراليا عن "مدمني محتوى"، لمشاهدة أعمالها الأصلية عبر منصتها في الإنترنت والتوصية بها.

ودعت القناة مَن تتوفر لديهم هذه المواصفات، بالتقدم إليها بطلب الحصول على الوظيفة.

وكشفت "برايم فيديو" خلال إعلانها، أن هذه الوظيفة هي عبارة عن عقد مؤقت مدته ثلاثة أشهر، إذ يمكن أن يكسب الموظفون المحتملون خلال فترة عملهم، ما يصل إلى 40 ألف دولار.

وأوضحت القناة أن الهدف من هذه الوظيفة هو تمكين جمهورها من اكتشاف جميع أعمالها الجديدة.

وشرحت "برايم فيديو" أن الإعلان عن وظيفة "مدمن المحتوى"، يأتي بعدما وجدت دراسة استطلاعية جديدة أن 46% من الأستراليين يؤيدون التوصية على محتوى الأفلام والبرامج بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

بينما يرى الـ54% الباقون، أن إضافة "لمسة إنسانية" على التوصيات قد تكون معبرة أكثر، إذ أكدوا أن الكلمات الشفهية وتوصيات المشاهدين أفضل من الأنظمة المؤتمتة (الآلية)، عند اختيار الأفلام والبرامج التلفزيونية، وذلك وفق ما أظهرته الدراسة.

وتحتوي منصة "برايم فيديو" عبر الإنترنت، على عشرات آلاف الأفلام والبرامج، إذ يتعين على الموظف المحتمل اختيار أحدثها والتوصية بها.

وقال هوشيدار غارا، رئيس منصة "برايم فيديو" في أستراليا "نبحث عن شخص يعيش ويتنفس الترفيه لمساعدة الجمهور في العثور على محتوى وأنواع جديدة من الأفلام والبرامج، التي قد لا يختارونها عادةً".

وتابع غارا "نرى في هذه الوظيفة فرصة حقيقية لاكتشاف موهبة جديدة في مجال الترفيه، مع مساعدة الجمهور بشكل أكبر في التعرف إلى أعمالنا الأصلية."

كما استعانت القناة للترويج لإعلان الوظيفة، بالمذيع الأسترالي الشهير "أوشر غونسبيرج".

وقال غونسبيرج "تبحث قناة برايم فيديو في جميع أنحاء أستراليا عن شخص مهووس حقًّا بالسينما والتلفزيون، والذي يمكنه اقتباس كل سطر من الأفلام السينمائية، ويحب أفلام الحركة والإثارة بقدر ما يحب الأفلام الرومانسية والكلاسيكية".