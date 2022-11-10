استمرار الجو الغائم لأكثر من 10 أيام وانخفاض درجة الحرارة بعد 22 نوفمبر

تأخر ارتداء الملابس الشتوية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن خرائط الطقس هذه الفترة تشير إلى أن منطقة وسط شبه الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي الشمالية ستشهد جوا غائما لفترة طويلة قد تمتد لمدة أكثر من 10 أيام، موضحا أن المنطقة بدأت تأخذ تأثير المنخفض السوداني بسبب هبوب الرياح الغربية التي تصطدم مع رياح الكوس والكوس المطلعي وهي رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تكون بين خفيفة ومعتدلة السرعة من 10 إلى 30 كم/ س وتعطي فرصة نسبتها بين 35 و42% لاحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة لا تزيد كميتها على 1 ملم للمتر المربع.

وأضاف المرزوق: من المحتمل أن سقوط الأمطار سيكون جيدا بالنسبة لمقاييس منطقتنا الصحراوية الشحيحة في المطر بسبب تمدد وتوغل المنخفض السوداني، كما ذكرنا إلى وسط وشمال شرق شبه الجزيرة العربية وستستمر الغيوم في التوغل وتكون ممتدة من السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر عبورا بشبه الجزيرة العربية ومنطقة وسط العراق حتى الهضبة الوسطى في إيران.

وتابع: هذه الغيوم الكثيفة أدت إلى سقوط الأمطار اليوم الخميس وبكمية بين 1 و1.5 ملم وستكون السماء غائمة كليا وتستمر رياح الكوس التي تتخللها أحيانا ولفترات وجيزة من اليوم بعض الرياح الشمالية إلى شمالية غربية وتنخفض نسبة سقوط الأمطار إلى دون 1% خلال أيام السبت والأحد والاثنين 14 نوفمبر ثم يزداد الاحتمال بسقوطها يومي الثلاثاء والأربعاء ومن المحتمل أن تكون كمية الأمطار قليلة جدا لا تزيد على 1 ملم، محذرا من احتمال تساقط الأمطار من منتصف الأسبوع ولأكثر من 5 أيام بصورة متقطعة، مشيرا الى استمرار هبوب رياح الكوس على المنطقة، فتعطي فرصة لان يكون الجو غائما لمدة تزيد على الأسبوعين المقبلين، داعيا الله أن يجعل هذه الغيوم سقيا خير ونعمة على البلاد والعباد.

أما خلال الأسبوع المقبل، فذكر أن المنطقة ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الطقس وتكوّن منخفض جوي على شكل بؤر تغطي شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ويمتد من شمال شبه الجزيرة العربية إلى جنوبها وتكون قوته بين 1008 و1014 مليبار يؤدي إلى هبوب الرياح الجنوبية وجنوبية شرقية والتي تسمى «رياح الكوس»، وتكون سرعتها بين خفيفة ومعتدلة بين 10 و35 كم/ س، مبينا ان هذا المنخفض الجوي سيساعد على توغل المنخفض السوداني وتمدده في شبه الجزيرة العربية، وسيعطي فرصة جيدة لسقوط الأمطار في الأسبوع القادم، حيث من المحتمل أن تزيد بشكل ملحوظ يوم الجمعة 18 نوفمبر.

ولفت الى أن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستؤدي إلى تكوّن غطاء هائل من الغيوم التي ستكون ممتدة من غرب مصر عند الحدود الليبية غربا عبر شبه الجزيرة العربية وهضبة إيران الوسطى وصولا إلى أجواء تركمانستان في شرق إيران، كما يمكن ملاحظة أن هناك احتمالا كبيرا في انخفاض درجات الحرارة بعد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، وان ارتداء الملابس الشتوية من المحتمل أن يتأخر حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، والله تعالى اعلم.