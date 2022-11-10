تمكنت الإدارة العامة للجمارك من تحقيق إيرادات في الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية 2022/ 2023، خلال الفترة من 1/4/2022 إلى 31/10/2022 بقيمة 204.749.628 دينارا، وبهذا فإن هناك زيادة في الإيرادات مقارنة بآخر سنتين للفترة نفسها بقيمة (28.975.568) د.ك، بنسبة 16.5%.

وفيما يلي الإيرادات التي حققتها الجمارك للسنوات المالية الثلاث الأخيرة:

السنة المالية 2020 /2021: (143.629.469) د.ك.

السنة المالية 2021 /2022: (175.774.060) د.ك.

السنة المالية 2022 /2023: (204.749.628) د.ك.

هذا، وتقدم مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بالشكر لجميع العاملين في الجمارك على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز العمل، وثمن مساهمتهم في رفع إيرادات الدولة.