أعلن مدير عام جمعية إنسان الخيرية السيد مبارك سالم العازمي عن انطلاق الدورة الخامسة من دورات ورثة الأنبياء، والتي أقيمت في مسجد الياقوت بضاحية الصديق، بهدف اتاحة الفرصة أمام طلاب العلم للحصول على دبلوم الدراسات الإسلامية وذلك باعتماد من قبل الأمانة العامة للأوقاف.

وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من الدورات العلمية التي تطلقها جمعية إنسان بالتعاون مع مركز ورثة الأنبياء بهدف تأهيل الطلاب للحصول على دبلوم ورثة الأنبياء، والذي يحظى برعاية الأمانة العامة للأوقاف في إطار دعمها المتواصل للبرامج التوعوية ذات الفائدة للمجتمع، والهادفة لخدمة نشر علوم الشريعة الإسلامية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وبهذا الصدد ،صرح مدير عام الجمعية السيد مبارك سالم العازمي قائلا: " انسجاماً مع استراتيجية جمعية إنسان الخيرية ورؤيتها (نرتقي بالإنسان بالقيم والعلم)، نسعى دوماً من أجل إطلاق البرامج التعليمية والدبلومات التخصصية في مختلف المجالات بما في ذلك الدراسات الإسلامية ايماناً منا بالدور الهام الذي نقوم به في دعم المجتمع وحرصاً على الرقي بالإنسان والسمو بالأجيال".

وأضاف العازمي: "تحظى البرامج التعليمية التي نطلقها بدعم وإشراف من قبل أحد أكبر المتخصصين في المجال الشرعي، وبمتابعة حثيثة من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعلى راسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور عثمان محمد الخميس".

هذا وتحرص جمعية إنسان الخيرية على القيام بدورها المجتمعي في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز الجانب العلمي والمعرفي، إيماناً منها بدور العلم في رقي المجتمعات وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

وبهذه المناسبة، تقدم العازمي بالشكر للقائمين على العمل وكبار الداعمين على مساهماتهم المتواصلة وثقتهم في جمعية إنسان الخيرية، والتي تمخضت عن علاقة استراتيجية طويلة المدى من الدعم والتعاون المشترك، متطلعاً إلى مزيد من الإنجازات التي يمكن تحقيقها لصالح المجتمع الكويتي.

ولفت العازمي: "تركز مشاريعنا على دعم الخدمة المجتمعية المستدامة التي تعين العلم والمتعلمين ليس فقط خلال المواسم الإسلامية، بل لأعوام وأجيال مقبلة، ويعد هذا هو لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الإنساني عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم والوقف".

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