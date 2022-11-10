أعلنت وزارة العدل عن قبول 60 من المتقدمين في اعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة (ج) بالنيابة العامة» وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

وطالبت الوزارة المقبولين بمراجعة قسم شؤون رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة بإدارة الشؤون الإدارية بمجمع الوزارات - الدور الثالث - بلوك 15 اعتبارا من 13/11/2022 لاستكمال اجراءات تعيينهم.

كما اعلنت عن فتح باب تلقي التظلمات للمتقدمين الذين لم يتم قبولهم وفقا للمواعيد المقررة قانونا (60) ستين يوما اعتبارا من اليوم على أن يتم تقديم التظلمات لدى إدارة مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات - وزارة العدل - الدور الثالث - بلوك 17.

وفيما يلي أسماء المقبولين:

٭ بدر خالد عبدالله الديين

٭ سلمان محمد سلمان النصف

٭ فواز فايز عبدالله العصيمي

٭ محمد وليد محمد الديولي

٭ بدر خالد عبدالعزيز الحميميدي

٭ عيد احمد حمدان العازمي

٭ يوسف حميد حامد البحيري

٭ خالد بدر فردان النمشان

٭ عبداللطيف عادل يوسف الكندري

٭ عبدالله فؤاد فيصل الربيعان

٭ فواز راشد حميد العنزي

٭ محمد فيصل محمد مندني

٭ احمد عادل احمد البدر

٭ احمد محمود محمد البلوشي

٭ انوار سالم احمد بوخضور

٭ بدر راشد عثمان الهويدي

٭ بدر محمد عثمان العميري

٭ بدرية فوزي خالد الميلم

٭ براك يوسف ناصر المعيلي

٭ بندر خالد نايف المطيري

٭ حصة ابراهيم محمد الحمود

٭ حماد محمد حماد مرسل

٭ حميد سعيد سالم البيدان

٭ خالد سليمان خالد الوزان

٭ خالد عبدالهادي فهد الجفين

٭ خالد فواز حسن الضبيب

٭ ريم جاسم حسن التوتيان

٭ سعود سليمان عبدالرحمن السند

٭ سعود عبدالعزيز سليمان العبدالجليل

٭ ضاري وليد مصطفى العدساني

٭ طارق محمد راشد الدريعي

٭ طلال مشعل مبارك العيار

٭ عائشة بدر تركي الوزان

٭ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحسينان

٭ عبدالعزيز محمد خلف الحسيني

٭ عبدالعزيز محمد سعود الوزان

٭ عبدالله روضان عبدالعزيز الروضان

٭ عبدالله محمد عبدالله ابوصليب

٭ عبدالمحسن عادل عبدالله القضيبي

٭ فارس سليمان عبدالله القديفي

٭ فاطمة يوسف عبدالله العميري

٭ فرح عيد شميخ الرشيدي

٭ مبارك عبدالوهاب احمد السميط

٭ محمد بدر محمد العتيبي

٭ محمد سيد طارق عبدالرحمن الطبطبائي

٭ محمد عبدالله محمد الحسيني

٭ محمد علي صالح الغيص

٭ مرام حمد مشعل الدبوس

٭ مرزوق مشعل مرزوق الصنيدح

٭ مريم سعيد عتيق العنزي

٭ مشاري ناصر ابراهيم الهويدي

٭ مشعل سلطان بداح المطيري

٭ منار حسين عبدالرسول بوفتين

٭ مهدي مصطفى سالم خدادا

٭ موسى لافي موسى المطيري

٭ ناصر فهد مرزوق العازمي

٭ نواف احمد مبارك الخنه

٭ نوره نايف رجعان العازمي

٭ هلا انور محمد الهويشل

٭ وضحه عبداللطيف عبدالله الشويب