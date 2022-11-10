في أثناء زيارته هو والملكة "كاميلا" إلى يورك كجزء من سلسلة من الجولات حول المملكة المتحدة إيذاناً ببدء عهده الجديد، كشف الملك "تشارلز" عن أول تمثال لوالدته الحبيبة الراحلة، الملكة "إليزابيث" عند مدخل كاتدرائية يورك مينستر، في يورك، منذ وفاتها يوم 8 سبتمبر الماضي عن عمرٍ يناهز 96 عاماً، بعد 70 عاماً على العرش، واصفاً إياه بأنه تكريم لحياة من الخدمة والتفاني غير العاديين. وكان من المفترض أن يكون الكشف عن التمثال جزءاً من الإحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، لكن الكشف عنه أصبح الآن إحياءً لذكراها.

اكتمل تصميم التمثال البالغ طوله 6 أقدام و 7 بوصات (2 م) في أغسطس الماضي، قبل شهر من وفاتها وصممه ونحته "ريتشارد بوسونز". وقد تم اختيار التصميم من قبل الملكة "إليزابيث" وكان من المقرر في الأصل الكشف عنه في سبتمبر، ولكن تم تأجيل ذلك بعد وفاة الملكة.

يُقال إن التمثال يزن ما يقرب من طنين وهو مصنوع من الحجر الجيري الفرنسي، وسيقف في النهاية في ساحة عامة جديدة.

يصور التمثال الملكة وهي ترتدي أردية الرباط وإكليل ولاية جورج الرابع -المُستخدم تقليدياً في افتتاح البرلمان- وتمسك الجرم السماوي والصولجان برموز السلطة.

تحدث الملك "تشارلز" أمام حشد من الناس في كاتدرائية يورك مينستر عن التمثال، وقال إنه وزوجته الملكة تأثرا بعمق عندما طُلب منهما كشف النقاب عن التمثال.

وقال: "عندما تم التخطيط لهذا التمثال لأول مرة قبل خمس سنوات، كان القصد منه الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة. الآن، كما شهدنا، ببالغ الحزن، وفاة ذلك العهد، تم كشف النقاب عنه في ذاكرتها، كتقدير لحياة من الخدمة والتفاني غير العاديين".

وقال إن التمثال كان أيضاً تقديراً للدعم والمودة والصلاة التي قدمها مجتمع الكاتدرائية والمدينة دائماً لوالدته. وأضاف: "كانت الملكة الراحلة يقظة دائماً من أجل رفاهية شعبها خلال حياتها. الآن صورتها ستراقب ما سيصبح ميدان الملكة إليزابيث لعدة قرون قادمة".

بينما قال رئيس أساقفة يورك، في وقتٍ سابق: "أعتقد أنه بالنسبة للملك شخصياً سيكون وقت الحزن، لأن هذه هي والدته. ولكن أيضاً إنه لشرف لنا أن نستقبله ونرحب به. سيكون وقت شكر عظيم، لدينا الكثير من الشكر لنقدمه. أعتقد أن الملك الجديد تشارلز قد بدأ بداية رائعة للغاية".