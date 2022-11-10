قرر البرلمان الفرنسي إلزام النواب الرجال بالبرلمان ارتداء سترة (جاكيت) كجزء من التوجيهات الجديدة الخاصة بالملابس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كما أوصى البرلمان النواب بارتداء ربطة عنق إلا أنها ليست إلزامية.

وتشمل التوجيهات المشددة كذلك حظر ارتداء السراويل القصيرة.

وفي السابق، كانت القواعد تتحدث فقط عن الالتزام بملابس رسمية، وهو ما يستبعد بالفعل السراويل القصيرة.

وتنص التوجيهات الجديدة حاليا على أن "الملابس التي يرتديها أعضاء البرلمان في المجلس يجب أن تكون حيادية وملائمة للوضع الرسمي للمكان"، وفقا لشبكة "بي اف ام تي في" وإذاعة "فرانس انفو"وقد ضغط النواب المحافظون الذين لم يرق لهم عدم ارتداء الزملاء اليساريين ربطة عنق وسترة من أجل تشديد قواعد الملابس في البرلمان.