أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، إنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا انخفاضا بحوالي 90 % عن حالات الوفاة في شباط/ فبراير الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد- 19 العام الحالي عند 75 ألفا.

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي أنه بينما يعد ذلك تطورا إيجابيا، لا يزال العديد من الأشخاص يموتون أيضا.

وأضاف: "نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيا يعتبر عددا كبيرا للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته".

وأشارت ماريا فان كيركوفه، خبيرة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "كوفيد- 19 ما زال جائحة".

وتم تسجيل حوالي 1ر2 مليون حالة عدوى جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي.