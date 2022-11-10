قالت مارسيلا ماريني المحللة الاقتصادية في رابوبنك إن إنتاجية قطاع الزراعة في البرازيل مازالت محاطة بالغموض بسبب التأثيرات المحتملة لظاهرة النينو المناخية على نمو المحاصيل التي تجري زراعتها حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحللة الاقتصادية القول إنه من المتوقع وصول إنتاج فول الصويا خلال الموسم الزراعي الحالي إلى 8ر148 مليون طن مقابل 4ر127 مليون طن في الموسم الماضي، بزيادة نسبتها 17% سنويا.

في الوقت نفسه، زادت المساحة المزروعة بفول الصويا خلال الموسم الحالي بنسبة 9ر3% سنويا إلى 2ر43 مليون هكتار.

في المقابل، تتوقع ماريني استمرار الأسعار المرتفعة في السوق العالمية بسبب استمرار الغموض المحيط بالمحصول في أمريكا الجنوبية.

كما تتوقع المحللة الاقتصادية ارتفاع إنتاج البرازيل من الذرة خلال الموسم الزراعي الحالي بنسبة 10% إلى 6ر126 مليون طن.