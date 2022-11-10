وقعت قوة دفاع البحرين وشركة إيدج الإماراتية (EDGE) على اتفاقية تعاون في مجال التصنيع، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2022 في نسخته السادسة.

وقع الاتفاقية عن البحرين، مدير المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي بقوة دفاع البحرين العقيد المهندس عيسى خليفة الجيران وعن شركة إيدج الإماراتية رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة حمد المرر.

ونقلت وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن العقيد المهندس الجيران القول إن توقيع الاتفاقية يأتى تعزيزا للعلاقات الثنائية بين والبلدين، وأن التعاون والتحول إلى مرحلة التصنيع يرسخ ثلاثة عناصر رئيسية، وهي زيادة وتبادل المعرفة الصناعية والخبرات العسكرية بين أبناء قوة دفاع البحرين، بالإضافة إلى توفير خبرات بحرينية قادرة على التصنيع، كما أن مرحلة التصنيع ستدعم الاقتصاد البحريني بشكل كبير والتي تتماشى مع رؤية البحرين 2030، والعنصر الثالث هو الوصول للاكتفاء الذاتي ولو بنسبة 50% وهذا شيء جيد ومطلوب خصوصاً في وقتنا الحاضر ضمن التحديات الكثيرة التي تواجهها مختلف دول العالم.

بدوره، قال حمد المرر إن "التوقيع على الاتفاقية مهم للصناعة الوطنية الإماراتية ونراها من الضروري أن تمتد إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي"،

وأضاف أن "مملكة البحرين تعد من أهم الدول التي لدينا معها شراكة متميزة وتعاون في جميع المجالات، وما هذه الاتفاقية إلا استثمار إماراتي مهم سينطلق من مملكة البحرين لعدة اعتبارات منها الاقتصادية والأمنية، كما ستعتبر من إحدى الفروع التي سترفع من موقع الشركة المصنعة للأسلحة في المنطقة، فضلاً عن زيادة الإنتاجية خارج دولة الإمارات في المستقبل، كما أن هذا الاستثمار سيعود بالنفع على شعوب المنطقة من خلال توفير أفضل المعدات والتقنيات التي ستخدم مجال التصنيع والقطاع الدفاعي وغيره من المجالات".

الجدير بالذكر أن انطلقت أمس فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022 في نسخته السادسة، ويحتفي المعرض في نسخة هذا العام بعشر سنوات من التميز، ويقام بقاعدة الصخير الجوية .

ويشارك - في نسخة هذا العام - 186 شركة، وأكثر من 200 وفد مدني وعسكري، إضافة إلى عرض نحو 100 نوع مختلف من الطائرات المشاركة في العرض الثابت والعرض الجوي.