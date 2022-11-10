عثر ضباط خفر السواحل الإيطاليون على رضيع يبلغ من العمر عشرين يوما ميتا على متن قارب للمهاجرين، بعدما وصلوا لإنقاذه في المياه بالقرب من جزيرة لامبيدوزا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الخميس، أن الرضيع الذي كان مسافرا مع والدته، البالغة من العمر 19 عاما من كوت ديفوار، كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وكانت الأسرة تحاول الوصول إلى إيطاليا لعلاجه.

وقالت مصادر إن طبيبا فحص جثمان الطفل، ولم يجد أي آثار للعنف، وخلص إلى أن الوفاة ربما حدثت بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه، بالإضافة إلى حالة ضعف الرضيع.

وكان القارب الصغير يحمل على متنه 36 شخصا بينهم 9 نساء وطفلين قاصرين.