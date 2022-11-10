ذكر تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء السيبراني، أن قيمة الاقتصاد الرقمي الصيني سجلت 45.5 تريليون يوان (حوالي 6.3 تريليون دولار أمريكي) في العام 2021، ما يمثل 39.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف "تقرير تنمية الإنترنت في الصين 2022"، الذي صدر خلال قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي لعام 2022، المُقام في بلدة ووتشن المائية بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين، أن الاقتصاد الرقمي أصبح حجر زاوية هاماً للتنمية الاقتصادية المستقرة في الصين.

وبالإضافة إلى التقرير المذكور، أصدرت القمة أيضاً تقريراً آخر بعنوان "تقرير تنمية الإنترنت في العالم 2022"، أشار إلى أن القيمة المُضافة للاقتصاد الرقمي في 47 دولة حول العالم وصلت إلى 38.1 تريليون دولار أمريكي في العام 2021، بزيادة نسبتها 15.6 في المائة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح محركاً هاماً يدفع التعافي الاقتصادي العالمي.

وحضر القمة، التي تُعقد تحت موضوع "نحو مستقبل رقمي مشترك في عالم متصل -- بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السيبراني" ، أكثر من 1200 ضيف من أكثر من 120 دولة ومنطقة هذا العام. وتم إصدار التقريرين المعنيين للعام السادس على التوالي منذ عام 2017، كجزء مهم من القمة.