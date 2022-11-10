أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن السياحة في ألمانيا في اتجاها نحو الانتعاش والتعافي، إلا أنها تظل أقل من المستوى الذي كانت قبل أزمة كورونا.

وأوضح المكتب أن عدد ليالي المبيت من ضيوف محليين أو سائحين من الخارج في فنادق ونزل إقامة بألمانيا بلغت 2ر47 مليون ليلة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشار المكتب إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 7ر4% على ما كان عليه قبل عام، إلا أنه يقل بنسبة 1ر1% مقارنة بما كان عليه في أيلول/سبتمبر عام 2019، أي قبل أزمة كورونا.

ووفقا لحسابات أولية لباحثي المكتب الاتحادي للإحصاء، فإنه تم تسجيل زيادة واضحة بنسبة 9ر60% في عدد ليال المبيت لسائحين من الخارج في ألمانيا خلال أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بما كان عليه قبل عام، ووصل عدد هذه الليالي إلى 1ر7 مليون ليلة، ولكن هذا المستوى يظل أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل أزمة كورونا بنسبة 7ر12% .