أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7ر15 % في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وأرجعت الهيئة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، السبب في ذلك إلى الارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر قبل الماضي بنسبة 2ر14 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق ، وارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 22% ، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا أيضًا بنسبة 5ر5 %. مقارنة بشهر آب/ أغسطس الماضي.

وأفادت بأن معدل النمو كان إيجابيًا منذ أيار / مايو 2021 م ومستمرًا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021 بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيًا بآثار الوباء العالمي.