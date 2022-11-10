واصلت العملة الرقمية بتكوين تراجعها بعد يوم واحد من إعلان شركة تداول العملات الرقمية بينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ على منافستها إف.تي.إكس أمس.

وتراجع سعر البتكوين إلى 16148 دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ 2020 بعد إعلان بينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ.

وجاء تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر والأوسع انتشارا في العالم بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن استقرار القطاع الشاب نسبيا.

وقبل نبأ انسحاب بينانس من صفقة الاستحواذ على إف.تي.إكس كان يتم تداول البتكوين مقابل أكثر من 18 ألف دولار للوحدة الواحدة صباح أمس.

وقبل ختام التعاملات في السوق الأمريكية أمس أكدت بينانس انسحابها من صفقة إف.تي.إكس، قائلة إن الصعوبات التي تواجه منصة التداول تتجاوز قدرة الشركة على المساعدة.

وبعد التقارير التي تحدثت عن أزمة السيولة في إف.تي.إكس أعلنت بينانس استحواذها جزئيا عليها، يوم الثلاثاء قبل إعلان انسحابها من الصفقة.