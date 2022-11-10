حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار حصول الدول الغنية والفقيرة على عدد غير متكافئ مطلقا من الجرعات المضادة لكوفيد- 19 والأمراض الأخرى، ودعت إلى تغيرات في السوق العالمية للقاحات.

وقد تكون القدرة على توفير المقابل الدفع عائقا، حيث تدفع الدول متوسطة الدخل في الواقع أكثر من الدول الأكثر ثراء في بعض الأحيان بسبب اختلافات السعر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "الحق في الصحة يشمل الحق في الحصول على اللقاحات". ويكشف التقرير، رغم ذلك، أن سياسات السوق الحرة تحرم بعض أفقر دول العالم والأشخاص الأشد احتياجا من هذا الحق.

وذكرت المنظمة أن الاحتكارات للملكية الفكرية والمشاركة المحدودة للتكنولوجيا تقيد القدرة على بناء قدرات الإنتاج المحلي واستخدامها.