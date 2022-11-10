تعهدت كوريا الجنوبية، بتعزيز استخدام وإنتاج الهيدروجين النظيف بشكل كبير من خلال تقديم الدعم لتأمين التقنيات المتقدمة وبناء البنية التحتية لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية وأن تصبح المركز الأول في صناعة الهيدروجين في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن حكومة كوريا الجنوبية، أعلنت خارطة الطريق الشاملة خلال اجتماع للجنة اقتصاد الهيدروجين في سول برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو.

وبموجب المخطط، ستعمل الحكومة الكورية الجنوبية على زيادة عدد المركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في البلاد إلى 30 ألف وحدة بحلول عام 2030 من 211 وحدة حاليًا، وبناء 70 محطة وقود للتزويد بالهيدروجين السائل في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وسيكون مشترو حافلات وشاحنات الهيدروجين مؤهلين لمزيد من الإعانات، وستغير الحكومة حافلات الشرطة ومركبات الاستخدام العام الأخرى إلى تلك التي تعمل بالهيدروجين.

كما تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الهيدروجين الأزرق والأخضر من إجمالي إنتاج الطاقة إلى 2.1% في عام 2030 ثم إلى 7.1% بحلول عام 2036. وتبلغ النسبة الصفر حاليًا، وتعتمد الدولة في الغالب على الهيدروجين الرمادي القائم على الوقود الأحفوري من حيث إنتاج الهيدروجين.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 28 مليون طن، وتخلق 98 ألف وظيفة، وتحدث أثرًا اقتصاديًا بقيمة 47.1 تريليون وون بحلول عام 2030.