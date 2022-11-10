نسبة النمو في الاستهلاك 3% في 2022 والاعتماد الكلي على العنصر الوطني في تشغيل الوحدات بعد الصيانة

دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج أن برنامج الصيانة السنوي يسير وفق الجدول المخطط له.

ولفت الفريج في تصريح صحافي الى أن نسبة إنجاز الصيانات للوحدات الكهربائية التي انتهت الموجودة تحت الصيانة بلغت 29%.

فيما بلغت نسبة إنجاز الصيانات لوحدات تقطير المياه التي انتهت الموجودة تحت الصيانة 31%، وأشار إلى أن الاعتماد الكلي على العنصر الوطني في تشغيل الوحدات بعد الصيانة.

وفي سياق متصل، تحدث الفريج عن النمو العام للاستهلاك موردا مقارنة لإجمالي الاستهلاك الكهربائي لعام 2021 والذي بلغ 25.840 غيغاوات ساعة وإجمالي الاستهلاك الكهربي لعام 2022 والذي بلغ 26.643 غيغاوات ساعة، موضحا إجمالي الاستهلاك لعامي 2021/2022 بـ 52.483 غيغاوات ساعة وبنسبة نمو 3% لعام 2022.

وكان الفريج قد حضر حفل تكريم موظفي فرق التشغيل بعد انتهاء أعمال الصيانة للوحدات وعددهم 83 من المهندسين والفنيين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وشملت محطات الصبية، الزور الجنوبية، الدوحة الغربية، الدوحة الشرقية والشعيبة.

وقد أقيم التكريم في محطة الدوحة الشرقية، وذلك بعد نجاح موسم الصيف الماضي والاعتماد الكلي على العنصر الوطني في هذه الفرق التي خضعت لدورات مكثفة بهذا الشأن وهدفت هذه الدورات للتشغيل الآمن لوحدات القوى الكهربائية وتقطير المياه والاستعداد لفترات الصيف القادمة، كما شملت على أهم أعمال مراقبة التشغيل في جميع قطاع محطات القوى وتقطير المياه.