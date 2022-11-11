كان عام 2022 عاما مليئا بالإثارة والتطور الدائم لشركة Ooredoo الكويت، كونها أول شركة تقدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت بعلامة تجارية وشعار متجدد بالكامل «طور عالمك»، والذي ينعكس بشكل واضح من خلال إنجازاتهم واستراتيجياتهم المبتكرة.



إحدى هذه الاستراتيجيات هي حرص Ooredoo على تقديم أفضل الخدمات وفهمها وتصميمها لتلبية احتياجات عملائها، حيث أثبتت هذه الجهود أنها ذات قيمة للعلامة التجارية، إذ وجهوا جهودهم لرفع وتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات والعروض الترويجية والمنتجات من أجل رد الجميل لقاعدة عملائهم المخلصين والسماح لهم بتجربة العلامة بطريقة إيجابية غير مسبوقة.



نظرا لكونها مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقام في قطر، فقد وفرت Ooredoo بكل سرور لجميع عملائها الذين يحضرون مباريات كأس العالم في قطر 100 ميغابايت من إنترنت التجوال مجانا أثناء حضورهم لمباريات كأس العالم في جو مليء بالحماس والإثارة.



يأتي هذا الإنترنت المجاني من ضمن مساعي Ooredoo لضمان تلبية رضا عملائها وتحقيق الولاء المستمر للعلامة التجارية، حيث تسعى Ooredoo إلى التطوير من تجربة العملاء أثناء استمتاعهم بكأس العالم، في ظل الأجواء المثيرة للبطولة، حيث إنها البطولة الأولى من نوعها التي تقام في المنطقة ولذلك يتم توفير الإنترنت المجاني 100 ميغابايت للعملاء لضمان حصولهم على تجربة مميزة دون أي انقطاع على شبكة اتصالات فريدة من نوعها.