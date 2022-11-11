دشّنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين الفرع الجديد لخدمات الأشخاص بالدور الأرضي في المقر الرئيس للشركة بعد إجراء تعديلات شاملة على تصميمه لتواكب أحدث التطورات التي تشهدها الخدمات التأمينية للأفراد، والعمل على تقديمها بالمزيد من الراحة والسهولة والسرعة لعملاء الشركة في وقت لا يتجاوز 3 دقائق.



وتم تدشين الفرع الجديد بعد تطويره بحضور أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة، والشيخ محمد جراح الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB»، وعماد جواد بوخمسين الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة «مجموعة بوخمسين القابضة» ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، وأمين عام الاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى العديد من مديري ومسؤولي الشركة ومجموعة كبيرة من ضيوف «وربة للتأمين».



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أنور بوخمسين ان افتتاح الفرع الجديد بالدور الأرضي بالشركة يأتي استكمالا للخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة لتطوير منظومة العمل وخاصة للأفراد ومنح العملاء تجربة خدمة تأمينية مميزة تلبي مختلف احتياجاتهم وبما يساعد في توفير المزيد من الوقت لهم.



وأكد بوخمسين أن الافتتاح جاء في إطار سعي الشركة المتواصل إلى مواكبة أحدث الخدمات ومواكبة التوسع في الخدمات التأمينية الرقمية التي تقدمها الشركة عبر مختلف قنواتها الرقمية، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المنتجات والخدمات التأمينية التي ستوفر قيمة مضافة لعملاء «وربة» التي تسعى جاهدة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم أفضل خدمة.



وأشار إلى ان النتائج الإيجابية والنمو الذي حققتهما الشركة نتاج الاستراتيجية والسياسات والأهداف الموضوعة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، والتي أثبتت نجاحها وكفاءتها خاصة مع التركيز على الأداء المالي والتشغيلي المميز للشركة مما يعزز من ربحية ومكانة الشركة على المستويات كافة.



من جانبها، قالت مديرة المبيعات والتسويق والعلاقات العامة في شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين شروق الهزاع، إن الفرع الجديد في المقر الرئيس للشركة تم تطويره لخدمة الأفراد، حيث يعد من الفروع الإلكترونية، ويواكب أحدث التطورات التي يشهدها قطاع التأمين لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء، لافتة إلى ان الإدارة العليا في الشركة تسعى جليا إلى توفير تجربة مميزة للعملاء خلال زيارتهم الفرع والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة عبر فريق عمل مدرب على أعلى مستوى.

وأشارت الهزاع إلى أنه تم تصميم الفرع الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء لتحافظ «وربة»على تميزها وقدرتها على مواكبة التطور المستمر في صناعة التأمين محليا وعالميا ليكون الفرع إنجازا آخر يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة جنبا إلى جنب مع تطوير خدماتها الرقمية.