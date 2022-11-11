أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، حيث يستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: حمد إبراهيم يوسف عبدالله الفيلكاوي، وبراك نمر هدروس السعيدي، وعبدالله مشعل عبدالله العازمي، وعلي هادي طرجم الهاجري، وعبدالعزيز ضيدان علي العجمي، وبدور جلوي هليل العتيبي، ومريم خالد عثمان الكوح، وجمال خالد عبد اللطيف الدهيم، وناصر مطر خلف الظفيري، وسميرة صالح عبدالله الشايجي.



كما يبارك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: غالية جاسم محمد الظفيري، ومسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، وروان حسن محمد الأنصاري، وياسمين جمال عايد العازمي، وعبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».