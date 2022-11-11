التمارين الرياضية تُقلل من شدة مضاعفات السرطان الخطيرة



تؤكد الدراسات والأبحاث الطبية على أهمية ممارسة التمارين الرياضية، لتحسين نوعية الحياة، والحد من الإصابة بالأمراض الخطيرة. وحددت دراسة جديدة فائدة أخرى للحفاظ على روتين التمرين اليومي، ووجد باحثون في تجارب أن التمرين قبل الإصابة بالسرطان كان مرتبطا بتباطؤ نمو الورم وساعد في تقليل آثار مضاعفات السرطان المعروفة باسم متلازمة الهزال أو الدنف.



ويرتبط الهزال وهو اضطراب استقلابي يصيب ما يصل إلى 80% من مرضى السرطان المتقدم، بحوالي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان، ويعاني الأشخاص المصابون بالدنف من هزال عضلي تقدمي حاد، وتدهور في بنية القلب ووظائفه، وتدني نوعية الحياة بشكل عام.



وقالت طالبة الدراسات العليا في مختبر تريسي باري لويزا تيتشي: «معظم التمارين، وخاصة التمارين الهوائية يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة» وأضافت: «إن الانخراط في تمارين هوائية متسقة مثل الجري هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان ومضاعفاته». وسيقدم البحث الجديد في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأمراض الاستقصائي خلال اجتماع علم الأحياء التجريبي (EB) 2022، الذي سيعقد في فيلادلفيا.



المصدر: «medicalxpress»