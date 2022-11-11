

هل تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار؟

تناول هذه الأطعمة لخفضها



بحسب الخبيرة الطبية لورا بوراك مؤلفة «Slimdown with Smoothies»، فإن خفض الكولسيترول عن طريق الغذاء يكون عن طريق اتباع نظام غذائي أكثر جودة بحيث يصبح بمرور الوقت مجرد الطريقة التي يعيش بها المريض ولا تتطلب جهدا مستمرا. وقدمت نصائح بشأن أفضل العادات التي يمكن اتباعها لخفض نسبة الكوليسترول:



- تناول أطعمة كاملة: توصي الخبيرة الطبية لورا بوراك بتركيز أساس النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة المغذية مثل الفواكه والخضراوات، والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الدهنية مثل السلمون، التي ثبت أنها تساعد في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.



- إضافة الشوفان إلى النظام الغذائي: يعرف الشوفان بقائمة طويلة من الفوائد الصحية، حيث يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويساعد على إدارة الوزن، وتحسين مقاومة الأنسولين، والمساعدة على خفض الكوليسترول. وبحسب الخبراء يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان، التي تساعد بشكل أساسي على إزالة الكوليسترول من الجسم.



- تجنب الأطعمة المصنّعة والسكر المضاف: يعتبر تناول الكثير من الأطعمة الكاملة على أساس منتظم هو أحد مفاتيح خفض الكوليسترول، وفقا لبوراك، ولكن الابتعاد عن السكر المضاف والأطعمة المصنعة يمكن أن يفعل العجائب لصحة القلب.



- إضافة وجبة خفيفة تحتوي على البطيخ: وبحسب خبراء التغذية يعد البطيخ مصدرا طبيعيا لمادة اللايكوبين، وهي كاروتينويد، التي عند تناولها يوميا بجرعات معينة، قد تقلل من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.



- تناول البعض من التوت: يشير الخبراء إلى أن التوت طعام حلو وصحي لا يحتوي على سكريات، وهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، التي تدعم صحة القلب وتضيف الخبيرة مانكر «ان البيانات المأخوذة من التحليل التلوي أظهرت أن استهلاك التوت قلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار، ما يجعله خيارا واضحا في خفض الكوليسترول».



المصدر «Eat This، Not That»