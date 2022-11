Bandit

بعد هروبه من سجن ميتشيغان، ينتحل مجرم محترف هوية جديدة في كندا، وينفذ العديد من عمليات السرقة في المصارف ومتاجر المجوهرات، ما يضعه في مطاردة مستمرة مع الشرطة.

الفيلم من إخراج: ألان أونغار، بطولة: ميل غيبسون، إليشا كوثبرت، أوليفيا دابو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 المقبل.

The Lair

تسقط طائرة الملازم أول «كيت سنكلير» فوق أفغانستان، وتجد ملاذا في ملجأ مهجور تحت الأرض، حيث تستيقظ الأسلحة البيولوجية القاتلة من صنع الإنسان، والتي نصفها بشري ونصفها فضائي.

الفيلم من إخراج: نيل مارشال، بطولة: شارلوت كيرك، جوناثان هوارد، جيمي بامبر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 المقبل.



Puss in Boots: The Last Wish



بعد اكتشافه وفاته للمرة الثامنة، يحـــاول «بوس» عيش حياته الأخيرة المتبقـيــة بشكل استثنائي، فينطلق في مغامرة كبيرة لمحاولــة تحقيــق أمنيتــه الأخيــرة واستعــادة حيــواته التسع.



الفيلم من إخراج كل من: جـويــل كراوفورد وجانويل ميركادو، بطولة: أنطونيو بانديراس، فلورنس بيو، سلمى حايك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 المقبل.



Avatar: The Way of Water



يحاول كل من «جيك سولي» و«نيتيــري» أن يقوما بكل ما في وسعهما كي يظلا معا، ولكن يتحتم عليهــما مفارقــة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكــب بانــدورا لينهيا ما بدآه.



الفيلم هو الجزء الثانــي المرتقب لفيلم «Avatar» الشهير، وهو من: إخراج العبقري جيمس كاميرون، بطولة: زوي سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت، سام ورثيغتون، سيغورني ويفر، أونا تشابلن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 15 المقبل.