منذ الإعلان عن صدوره على شبكة «نتفليكس»، بدأ الحديث والتكهنات حول ما سيقدمه فيلم «Blonde»، وكيف سيتناول حياة أيقونة الجمال في هوليوود «مارلين مونرو»، ليكون أحد أكثر الأفلام المنتظرة بسبب ما تتمتع به الشقراء الجميلة من شعبية جارفة، وشهرة كبيرة حول العالم.

وعلى الرغم من أن الفيلم يحكي عن «مارلين» التي نعرفها وشاهدنا أفلامها، إلا أنه يتناولها من وجهة نظر «جويس كارول أواتي»، الكاتبة والروائية، ومؤلفة رواية «Blonde»، والتي يستند الفيلم إليها في أحداثه، وأغلبها من خيال الكاتبة كما جاء على لسان «جويس» نفسها.



تدور الأحداث التي تبدأ منذ عام 1933، حول لمحات من حياة «مارلين مونرو» أو «نورما جاين بيكر»، وهو الاسم الحقيقي لـ «مارلين»، متضمنا ما مرت به في حياتها منذ طفولتها، علاقتها بوالديها، عملها في السينما، زيجاتها، ما عانته في حياتها، والمواقف التي تعرضت لها، وانتهاء بموتها الذي كان في الحقيقة لغزا بحد ذاته.



على الرغم من أن مخرج الفيلم تحدث في أحد لقاءاته عن اهتمامه بطرح المشاعر التي عاشتها «مونرو» كما جاءت في الرواية، إلا أن الأمر كان أقرب لتفاصيل حياتها التي ظهرت مأساوية جدا، منذ طفولتها وحتى موتها، بداية من علاقتها بأمها التي عانت من اضطرابات عقلية، دفعتها لمحاولة قتل ابنتها، أو حتى والدها الذي تركها منذ طفولتها ولم يرها، وكذلك في علاقاتها العاطفية، وكيف كانت «تبيع» جسدها في مقابل الحصول على فرصة للتمثيل في الأفلام، وكذلك موت جنينها قبل أن يولد.



جميعها أظهرت مدى المأساة والقسوة التي عاشتها «مونرو» في حياتها، والتي كانت لحظات السعادة فيها قليلة جدا سواء في أوقات نجاحها، أو في زواجها خاصة من «آرثر ميللر»، وقد أظهر الفيلم كذلك وجهة نظر مخرجه عن «مونرو»، وأنه ربما كان يراها مجرد جسد، وظهر ذلك في مشاهد «آنا» التي كانت تطل بملابس كاشفة في أغلب مشاهد الفيلم، وكأنه يريد أن يخبر الجميع بأن هذه حقيقة «مونرو»، وأنها مجرد أداة جنسية ليس أكثر.