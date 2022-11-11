

أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن انطلاق حملتها السنوية المنتظرة «جمعة كارفور»، التي تقدم خلالها عروضا وخصومات حصرية في متجرها الإلكتروني على مدار 4 أسابيع خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 نوفمبر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه الحملة المميزة.



وتقدم كارفور لعملائها خلال «جمعة كارفور» مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار استثنائية وخصومات حصرية تصل حتى 50%، إلى جانب العديد من التخفيضات الضخمة على عدد من العلامات التجارية مثل آبل، وسامسونج، مولينكس، بلاك أند ديكر، بروان، جي في سي، هوفر وكينوود، والكثير من منتجات البقالة والأجهزة الإلكترونية والمعدات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال. وتقدم كارفور أيضا، قسائم إلكترونية، تتيح من خلالها الفرصة لعملائها للحصول على خصومات تصل إلى 15% على فترات محددة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني على المشتريات التي تفوق قيمتها 20 د.ك.



وتوفر كارفور عددا من الخدمات الاستثنائية مثل خدمة «توصيل العربة» و«امسح وانطلق» عبر الهواتف الذكية و«استلمها بنفسك» و«كارفور الآن» إلى جانب خيارات الدفع المرنة كالدفع النقدي وعبر البطاقات الائتمانية. كما يمكن لعملاء كارفور التوفير في مشترياتهم لأقصى حد، عندما يتسوقون عبر الإنترنت وفي جميع فروع كارفور، من خلال الحصول على «ماي كلوب» برنامج الولاء الخاص. إذ يتيح «ماي كلوب» الفرصة لجمع مبالغ نقدية عند كل عملية شراء، واستخدامها لاحقا. فضلا عن الخصومات والعروضات والقسائم الحصرية الخاصة بالمنتسبين للبرنامج عند التسوق عبر الإنترنت وفي جميع فروع كارفور.



وتتوافر عروض «جمعة كارفور» في كل فروع كارفور وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.carrefourkuwait.com أو باستخدام تطبيق كارفور (MAF Carrefour).