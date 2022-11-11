استعرضت لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، أفضل الأطعمة الأميركية من خلال حملتها الترويجية الضخمة بعنوان «اكتشف أميركا» والذي يمتد من 9 إلى 15 نوفمبر في كل أفرع الشركة في الكويت.



افتتح الحملة الترويجية القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الكويت، جيمس هولتسنايدر، يوم 9 نوفمبر في فرع القرين، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت جنبا إلى جنب مع حشد كبير من المتسوقين والمهنئين للعلامة التجارية. وصاحب حفل الافتتاح المبهر تقديم برنامج ترفيهي مذهل أبرز السمات التقليدية والحديثة للثقافة والفنون الأميركية.



توفر الحملة الترويجية «اكتشف أميركا» التي تأخذ المرء في رحلة مثيرة لاكتشاف أميركا من خلال الأطعمة الخاصة بها، للمتسوقين مجموعة من العروض المثيرة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأميركية ذات المستوى العالمي. من بين العلامات التجارية الشهيرة للأطعمة الأميركية المعروضة في العرض الخاص منتجات مشهورة مستوردة خصيصا من كرافت، هاينز، نستلة، كيلوجز وكويكر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة مثل Gerber, Herrs, General Mills, Pillsbury, Brag, Bolthouse, Alexia, Sargento, Shullsburg, Walden Farms, Jif, Duncan Hines, and Ragu.



لإضافة المزيد من الحيوية إلى الحملة الترويجية التي تستمر قرابة الأسبوع، هناك العديد من الأنشطة المليئة بالمرح، بما في ذلك كاونترات الصور «السلفي» أو الصور الشخصية التي تتيح للمتسوقين التقاط «صور سيلفي» على خلفية الأماكن والمعالم الأميركية الشهيرة، فضلا عن المجسمات الكبيرة وعروض المعالم التقليدية التي تسلط الضوء على التاريخ والتراث الثقافي الأميركي. وتتوافر لعشاق الطعام مجموعة متنوعة من الأطعمة الأميركية لتذوقها وشرائها خلال الأسبوع الترويجي، في كاونترات المأكولات الخاصة ومحطات تناول العينات المقامة في ممرات الهايبر ماركت.



ينعكس التزام شركة لولو هايبر طويل الأجل في منح العملاء أفضل تجربة تسوق مع منتجات من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية للغاية، مرة أخرى في عرض «اكتشف أميركا» الترويجي الضخم الذي يحتفل بأفضل الأطعمة الأميركية.