دعت سفارتنا لدى دولة قطر الشقيقة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى دولة قطر لاتباع قوانين الدخول أثناء فعاليات مونديال كأس العالم والتي بدأ تطبيقها من تاريخ 1 نوفمبر 2022.



وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» إن قوانين الدخول هي: 1- الدخول إلى دولة قطر مسموح فقط لمن يحمل بطاقة (هيا) مفعلة بالباركود (Hayya).



2- يمنع دخول (المركبات) الكويتية والخليجية عن طريق منفذ أبوسمرة البري دون إذن مسبق بعد دفع الرسوم المستحقة لدخول المركبات خلال المونديال والمعلن عنها في بطاقة هيا (Hayya).



3 - تراعى قراءة التعليمات والإجراءات المتبعة من السلطات القطرية والموجودة على المواقع الرسمية القطرية (موقع وزارة الداخلية القطرية).



ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية في حال الاستفسار أو طلب المساعدة: أرقام هواتف الطوارئ لسفارة الكويت في دولة قطر: (97433341200+) - (97451078337+) - (97451080921+)/ خط الطوارئ الخاص بالخطوط الجوية الكويتية: (97455513710+).