استقبل رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد وفدا من مركز الأمم المتحدة للإعلام ضم كلا من مديرة المركز مارغو حلو والمسؤولة التنفيذية بمكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت اسماء التسي والمسؤولة الإعلامية المساعدة بالمركز هلا الفغالي بحضور عضو مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية رابعة حسين مكي الجمعة.



هذا، ودار النقاش بين الجانبين حول تعزيز سبل التعاون الثنائي بين جمعية الصحافيين ومركز الأمم المتحدة للاعلام والذي له فروع في كل من الكويت ولبنان وسورية والأردن، كما تطرق النقاش الى مجمل الاوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وما تمر به المنطقة من تطورات.