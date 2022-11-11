شارك رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل في فعاليات مؤتمر اليونسكو للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية «WFEO» والمنتدى العالمي السادس عشر الذي نظمه الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية في مقر منظمة الثقافة والتربية والعلوم والآداب «اليونسكو» والذي عقد في باريس مؤخرا.



والتقى العتل خلال المؤتمر مع رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية البروفيسور خوسيه فييرا وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وبحث معهم تفعيل دور المنظمة العالمية في الشرق الأوسط وسبل استقطاب مزيد من المهندسين الأعضاء فيها، متوجها بالشكر لاهتمام الاتحاد الدولي بالمهندسين الكويتيين، مشيرا الى المشاركة في اجتماعات اللجان المختلفة في الاتحاد الدولي، وفي مقدمتها لجنة الحوكمة ولجنة التخطيط الاستراتيجي، مؤكدا أن المهندسين في الكويت يعملون على التواصل مع المنظمات العالمية لدعم نقل التكنولوجيا وتجارب الحوكمة العالمية في الكويت.



وذكر العتل انه قد تمت المشاركة أيضا في أعمال لجنة الاستشاريين التنفيذيين، الجوائز ولجنة إدارة المخاطر ومكافحة الفساد، التعليم الهندسي وغيرها من اللجان، لافتا الى أن التواصل مع المهندسين من مختلف دول العالم يهدف الى الاطلاع على مستجدات العمل المهني في مختلف الأقطار، وخاصة أن الاتحاد الدولي يضم أكثر من 30 مليون مهندس حول العالم تمثلهم المنظمات والهيئات الهندسية القطرية الأعضاء في الاتحاد.