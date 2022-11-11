تم تنظيم العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل Mythic Quest في مسرح لينوود دون في لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء، بحضور عدد كبير من النجوم والمهتمين بعالم السينما والدراما، يتقدمهم عدد من أبطال المسلسل.



وكان الموسم الثاني عرض العام الماضي بالتعاون بين شركة Ubisoft Film & Television وشبكة Apple TV، واستطاع أن يُقدم أداء أقوى من موسمه الأول، وأن يحظى بتقييمات إيجابية ونسبة مُشاهدات جَعلت شركة Apple تُعلن عن تجديده.



وقد أعلنت Apple TV في حينه عبر حسابها الرسمي على «تويتر» عن تجديد مسلسل Mythic Quest لموسمين إضافيين، وذلك عن طريق مُحادثة كوميدية بين «روب ماكيلهيني» بطل المسلسل والممثل القدير «أنتوني هوبكنز» وأيضا «جيسون سوديكس».