أعلنت دار كريستيز للمزادات أن لوحات ومنحوتات من مجموعة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بول ألن حققت مبيعات تاريخية خلال مزاد الأربعاء تخطت عتبة المليار دولار، مع تسجيل أسعار قياسية لأعمال من توقيع بعض أشهر الفنانين العالميين.



وقالت دار المزادات في نيويورك إن خمس لوحات دخلت النادي الحصري للأعمال الفنية التي بيعت بأكثر من 100 مليون دولار في المزادات، في إشارة إلى استمرار نمو سوق الأعمال الفنية رغم الضبابية السائدة بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخم.



وحققت لوحة رسمها جورج سورا سنة 1888 بعنوان «Les Poseuses، Ensemble» (العارضات معا)، وهو عمل مشهور بتقنية التنقيط، أعلى سعر في المزاد بلغ 149.24 مليون دولار، بما يشمل الرسوم، وفق دار كريستيز.



وكانت دار المزادات أعلنت أن ريع المزاد سيصب بالكامل لتمويل أعمال خيرية. وبيعت خلال المزاد 60 رزمة من أصل 150، فيما تباع الأعمال المتبقية الخميس.



وقد بلغت إيرادات المزاد الإجمالية الأربعاء حوالى 1.5 مليار دولار، وفق حسابات وكالة فرانس برس، بما يشمل لوحة الرسام الفرنسي بول سيزان «La Montagne Sainte-Victoire» («جبل سانت فيكتوار») التي بيعت بـ 137.8 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي لأعمال الفنان في المزادات.