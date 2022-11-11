توجت الطفلة السورية، شام البكور، أمس الخميس بلقب بطلة الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي 2022، والذي نظمته في دبي «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وخطفت تلميذة الصف الأول الابتدائي قلوب الجميع خلال المسابقة ببراءتها المخلوطة بفصاحتها وثقافتها، بعد أن زاد ما قرأته من الكتب على 10 أضعاف عمرها الصغير، لتكون بحق «معجزة» في زمن ما بعد المعجزات.

وأقام تحدي القراءة العربي الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة على مسرح دار الأوبرا في دبي، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

جاء ذلك بعد أن تأهل للتصفيات النهائية 19 طالبا وطالبة يمثلون 18 دولة، من بينها الكويت التي مثلتها الطالبة غلا حمود العنزي، وذلك من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة.

وحضر الحفل الختامي لتتويج الطفلة السورية، شام البكور، بلقب بطلة الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي 2022، نحو 2000 مشارك من نجوم التحدي وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، إلى جانب الطلبة المتميزين الذين تمكنوا من الوصول إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

وشهد الحفل أيضا إعلان «بطل الجاليات» لفئة المشاركين من الدول غير العربية والناطقين بغير العربية من مختلف أنحاء العالم، وإعلان الفائزين بلقب «المشرف المتميز» و«المدرسة المتميزة»، وفق معايير معتمدة.