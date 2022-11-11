الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عادت بعثة المنتخب القطري لكرة القدم إلى الدوحة أمس بعد أن اختتم معسكره التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام منتخب الإكوادور في افتتاح كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام في الـ 7 مساء 20 نوفمبر على ستاد البيت، في أولى مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السنغال وهولندا.



وحقق المنتخب القطري فوزا معنويا على منتخب ألبانيا للمحليين بهدف نظيف، سجله المهاجم المعز علي في الدقيقة 38، في آخر وديات «العنابي» قبل العودة إلى الدوحة.



هذا، وألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مجموعة منتخب قطر، وقدم كشف حساب لكل منتخب حول مشاركاته المونديالية وأبرز إنجازاته.



وذكر الاتحاد الآسيوي أن منتخب قطر سيظهر للمرة الأولى في المونديال وأبرز إنجازاته الفوز بكأس آسيا 2019 وتصنيفه العالمي حاليا الـ 50.



ويقود «العنابي» المدرب الاسباني فيليكس سانشيز البالغ من العمر 46 عاما، والذي انتقل إلى قطر في عام 2006 بعد 10 سنوات من التدريب في فرق برشلونة للشباب.



بدأ سانشيز في عمله بقطر من خلال أكاديمية أسباير لتدريب اللاعبين الشباب، لكنه كان أيضا مدربا لمنتخب قطر تحت 19 عاما ومدربا لمنتخب تحت 23 عاما قبل توليه قيادة المنتخب القطري الأول.



ساعد سانشيز قطر على الفوز بكأس آسيا تحت 19 عاما 2014، وجلب العديد من هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة.



ويعول منتخب قطر على أكرم عفيف لتحقيق الطموحات المطلوبة في المجموعة الأولى، خاصة من خلال دوره المهم في صناعة وحتى تسجيل الأهداف، حيث إن عفيف الذي سيبلغ من العمر 26 عاما قبل يومين من موعد انطلاق نهائيات كأس العالم قد لعب مع نادي يوبين في بلجيكا، وكذلك سبورتينغ خيخون في إسبانيا قبل أن ينضم إلى نادي السد القطري الذي توج بطلا لدوري النجوم عامي 2021 و2022.



إلى ذلك، رصدت «الأنباء» الأعمال الجارية حول محيط ملعب 974 المونديالي الذي يستقبل 6 مباريات بمرحلة المجموعات في المونديال، ومباراة في دور الـ 16، حيث أنهت الجهة المعنية تجهيز مداخل ومخارج الاستاد والبوابات الأمنية التي تسهل عملية دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى توفير عدد من مناطق التجمع المربوطة بالعديد من الخدمات المميزة إلى الجماهير، كما تم العمل على تزيين الشوارع المؤدية إلى موقع الاستاد بالمجسمات الفنية وأعلام الدولة المشاركة في المونديال.



ويحتضن ستاد «974» لقاء المكسيك وپولندا المقرر لها 22 الجاري، كأول مباراة تقام على أرضية الملعب في كأس العالم.



على صعيد متصل، قال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عمر الجابر، إن هناك 25 ألف غرفة على الأقل لاتزال خالية حتى أيام الذروة لكأس العالم، المتوقعة في 24 و25 نوفمبر الجاري.



وحول المخاوف من نقص الغرف الفندقية، قال الجابر: هذه ليست الرسالة الصحيحة ، لدينا أماكن إقامة كافية وبإمكان الجماهير القدوم والاستمتاع بالبطولة واختيار ما يبحثون عنه.



وبحسب الجابر، فإن قطر تتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 29 يوما.



وأوضح الجابر أنه بالنسبة لحجوزات الإقامة، فإن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الأول تليها الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والأرجنتين والهند وبريطانيا والبرازيل وكندا وإيران واليابان وفرنسا.