تنطلق في الثامنة من صباح اليوم بنادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان الجولة الثانية للنسخة الثانية من الدوري الكويتي للفروسية لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية، برعاية بنك برقان.



وتقام منافسات اليوم على ارتفاعات 70-90 سم و100-105 و110-115 و120-125 و130-135سم، على أن تتواصل الجولة غدا بإقامة 4 أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130 والجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وتبلغ جوائز الجولة الأولى 10 آلاف دينار للحاصلين على المراكز الأولى.



وترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، وتضم اللجنة كلا من رغد الدبوس وابتسام العاروري وعبدالعزيز المشيطي، ويتولى تصميم المسلك فولكر شميت ويساعده عبدالعزيز العجيل ومحمد السعيد وتترأس دلال العبيد حكام الساحة وتضم اللجنة د.يحيى الهدبان وغدير نعمتي.



يذكر أن الدوري المحلي يضم 8 بطولات، كل بطولة تستمر على مدى يومين متتاليين وتشمل أشواطا للمحترفين والهواة والناشئين، ويتنافس في الدوري أكثر من 300 فارس وفارسة.



وفاز فارس نادي حولي عبدالرحمن الفزيع بلقب الجولة الأولى من الدوري بعد منافسة قوية مع الفرسان علي الخرافي وغازي الجريوي وعبدالله العوضي وعناز العناز.