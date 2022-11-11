القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



انضم لاعبو بيراميدز وفيوتشر الى معسكر المنتخب المصري استعدادا لرحلة الكويت ومواجهة منتخب بلجيكا وديا، وذلك بعد ان تأهل الفريقان الى دور المجموعات في البطولة الكونفيدرالية الافريقية، وتأهل بيراميدز بعد فوزه على ضيفه نيجيليك بطل النيجر بنتيجة 3-0 في اياب دور الـ 32. كما تأهل فيوتشر بعد فوز صعب على ضيفه بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.



ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.



وتعد المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.



وفى ظل توقف مسابقة الدوري، كشف عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري عامر حسين، ان مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022، ستقام يوم 3 فبراير.



يذكر ان هذه المسابقة للموسم المنتهى توقفت عند دور ربع النهائي، الذي سيستأنف يوم 26 الجاري بلقاء الزمالك مع المصري البورسعيدي، وفى اليوم التالي، يلعب الاهلي مع المقاولون العرب، والبنك الاهلي مع بيراميدز.



وفي انجاز جديد للرياضة النسائية المصرية، تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمي للعبة وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة، لتدخل التاريخ مجددا بعد أن توجت بميداليات بطولة العالم.



وجاءت سمر في قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم استونيا واليابان، كانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتي أقيمت الشهر الماضي، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون اول لاعبة تتوج بفضية ببطولات العالم.