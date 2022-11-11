قال المبعوث الخاص للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في القرن الافريقي السفير محمد عبدي عافي إن زيارته إلى الكويت تعد فرصة لتسليط الضوء على الوضع الإنساني للاجئين والنازحين في القرن الأفريقي.



جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمبنى الأمم المتحدة في ختام زيارته للبلاد التي استمرت ليومين سلط خلالها الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة من الأشخاص المتضررين من موجة الجفاف الشديدة التي تتعرض لها البلدان الواقعة في القرن الأفريقي.



وأوضح عافي أن هذه الزيارة تعتبر فرصة كذلك لاستكشاف الطرق المحتملة لدعم جهود المفوضية في الاستجابة للجفاف من خلال مشاريع مشتركة مع الدول المانحة والقطاع الخاص.



وذكر أنه قام خلال هذه الزيارة بعدة لقاءات مع الهيئات الحكومية الكويتية وشركاء المفوضية من القطاع الخاص بحث خلالها سبل الدعم والتعاون بين الجانبين إلى جانب استعراض آخر المستجدات الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي.



وبين أن الزيارة تضمنت أيضا لقاءات مع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية الكويتية وكذلك ممثلين عن كبار الدول المانحة للقرن الأفريقي من السلك الديبلوماسي في الكويت.



وقال إن البحث عن حلول للسكان النازحين لايزال يمثل أولوية بالنسبة للمفوضية والسعي للحصول على الدعم لمنح اللاجئين الشباب الفرصة لمتابعة تعليمهم لتوفير التعليم وتزويد الأجيال الشابة بالمهارات أمر أساسي لضمان مستقبل أكثر إشراقا.



وأشار الى جهود فرق المفوضية العاملة في الميدان في تقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات الملحة للأشخاص المحتاجين الذين يعيشون ظروفا قاسية ويعانون جراء الصراعات وآثار التغير المناخي ويسعون لتفادي المجاعة والتماس الأمان.