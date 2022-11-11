هادي العنزي



تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي خسارته الثانية في الدوري العام لكرة السلة «الدمج»، وذلك بعد خسارته أمام الجهراء 82-93 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ليرفع الجهراء رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، بينما وصل العربي إلى نقطته الثانية من خسارتين.

وفي مواجهة ثانية، سجل اليرموك فوزا عريضا على التضامن بفارق 44 نقطة (100-56)، وجاءت المباراة من طرف واحد في أغلب فتراتها، ليحصد اليرموك النقطة الثالثة من فوز وتعادل، مقابل نقطتين للتضامن بعد خسارتين متتاليتين.