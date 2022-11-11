هادي العنزي



ينطلق مساء غد السبت، دوري السيدات لكرة قدم الصالات في نسخته الخامسة، بإقامة مباراتين، تنطلق الأولى في الـ 4:00 عصرا على صالة نادي الكويت، وتجمع الكويت وصيف بطل الدوري الموسم الماضي والتضامن الوافد الجديد على البطولة، فيما يلتقي في المباراة الثانية نادي الفتاة حامل اللقب مع نادي فتيات العيون في الـ 6:00 مساء على ذات الصالة.



وقد أكملت اللجنة النسائية في اتحاد الكرة برئاسة عضو مجلس الإدارة فاطمة حيات كافة الترتيبات لانطلاقة ناجحة للموسم الكروي الخامس بالتنسيق مع مختلف لجان الاتحاد.



ويقام الدوري من ثلاثة أقسام، على أن يختتم القسم الثالث 14 يناير المقبل، ليتبعه مواجهات الدور قبل النهائي 28 يناير المقبل، حيث يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب المركز الرابع، فيما يواجه وصيف المتصدر ثالث الترتيب، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام 4 فبراير المقبل.