استمراراً لاستقبال الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية منذ سنوات، عقد مساء الأربعاء الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة منتخبي مصر وبلجيكا، المقرر إقامتها عند الـ 6 مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي.



الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة إيدو- رئيس اللجنة المنظمة المنبثقة عنها مؤيد الشهاب، ونائب رئيس اللجنة جاسم جاسم، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي، وأعضاء اللجان العاملة للقاء، شهد ترتيب أوراق اللقاء، حيث أكد مؤيد الشهاب أن الاجتماع جاء مثمرا، وشهد الاتفاق على جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة، مضيفا أن ممثلي الاتحاد الكويتي أبدوا تعاونا كاملا، وتقديم كل الإمكانات من أجل إنجاح المباراة والخروج بها في أفضل صورة، من أجل تأكيد قدرة الكويت على استضافة وتنظيم المباريات والبطولات في جميع اللعبات.



وأشار الشهاب إلى أنه تقرر إقامة مؤتمر صحافي صباح الخميس المقبل، ثم آخر عقب انتهاء اللقاء مباشرة، على أن يحضر المؤتمر مدربا الفريقين، مبينا أنه تمت الموافقة على تواجد وسائل الإعلام في التدريب الرسمي الذي سيجريه المنتخبان مساء الخميس المقبل لمدة 15 دقيقة في كل تدريب، على ستاد جابر الأحمد الدولي.



ولفت إلى أن المباراة دولية ودية وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مبينا أن «فيفا» اعتمد أيضا طاقما تحكيما كويتيا للقاء، سيتم كشف النقاب عنه في وقت لاحق.



وشدد على أنه وفقا لتأكيدات مسؤولي الاتحاد المصري، فإن نجم ليفربول محمد صلاح سيقود منتخب «الفراعنة» خلال اللقاء.