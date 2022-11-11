أعلن أمين السر في النادي العربي فؤاد المزيدي إلغاء تنظيم الدورة الودية لكرة القدم التي كان من المقرر تنظيمها خلال فترة التوقف المقبل وتحديدا أثناء منافسات كأس العام 2022.



وقال: «وجدت إدارة الأخضر صعوبة في اقامة الدورة، بعد أن أعلن الاتحاد عن جدول مباريات فترة التوقف خلال المونديال بداية من كأس زين، مرورا ببطولة سمو ولي العهد وصولا لاستئناف الدوري في 12 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى كثرة الإصابات بالفريق والتي تضم السنوسي الهادي ومحمد الصولة وعلي خلف، بخلاف انضمام كبير لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وهو الأمر الذي عزز من قرار إلغاء الدورة وشكر الفرق التي وافقت على المشاركة، مع الوعد بإقامة دورة تجمع هذه الفرق في الكويت في وقت لاحق».

وكان العربي قد تلقى موافقة من الترجي التونسي، والوداد المغربي، والخالدية البحريني، في حين أجل القادسية رده على المشاركة، واعتذر الأهلي المصري، نظرا لارتباطه بمشاركات محلية.



الى ذلك، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس العلاقات العامة والإعلام في النادي العربي علي اتش أن اللجنة أتمت كافة التحضيرات والتجهيزات الخاصة بقمة الدوري الكويتي مع القادسية، مبينا أنها مباراة جماهيريه وتحظى بإقبال كبير من قبل عشاق الفريقين، وبناء عليه فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع لجنة المنصة ولجنة الجوالة ولجنة التنسيق، حيث تم الاتفاق على بعض الأمور التنظيمية ومنها فتح البوابات للجماهير الساعة 5 مساء وعدم السماح بدخول المنصة الرئيسية إلا بدعوة شخصية محددة بالاسم.



وبين اتش انه تم التنسيق مع شركة زين لعمل مجموعة من الفعاليات المصاحبة للجمهور، كما سيتم توزع 30 جهاز هاتف كهدايا قبل وبين شوطي المباراة، مؤكدا حرص إدارة العربي على تنظيم اللقاءات الهامة بالصور التي ترضى جماهيرنا، ومشيرا الى انه تم تحديد أماكن جلوس رابطة العربي على يمين المنصة الرئيسية فيما ستكون رابطة القادسية على يسار المقصورة، ومطالبا الجماهير بالحضور المبكر تفاديا للازدحام.