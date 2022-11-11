التقي وزير الصحة د. أحمد العوضي أعضاء مجلس إدارة جمعية طب الأسنان الكويتية، وناقش الحلول المقترحة بشأن تجاوز التحديات التي تواجه المنتسبين للمهنة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د. مشعل الكندري.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة بمؤتمر الجمعية، والذي سيعقد الخميس القادم الموافق 17 من نوفمبر الجاري، ورعاية الوزير للمؤتمر، كما بحث وفد الجمعية مع الوزير التحديات والحلول في شأن تأهيل طواقم تمريضية متخصصة في طب الأسنان.

وتخلل اللقاء مناقشة بحث إقرار الاكتفاء بحصول أطباء الأسنان على دورة إنعاش القلب BLS، والاستعاضة عن حصولهم بدورة الانعاش القلبي والرئوي المتقدم ACLS، بدورة طوارىء طب الأسنان MED.

كما وجه الوزير أعضاء مجلس إدارة الجمعية التنسيق والتعاون مع قطاع طب الأسنان بالوزارة، لدراسة سبل الارتقاء بالإجراءات التنظيمية لعيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتحقيق المصلحة المشتركة، والوصول للجودة اللازمة في خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين الكرام.