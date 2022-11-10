قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر انه مع توجه الحكومة في دعم السياحة الداخلية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يفترض تبسيط الاجراءات امام اصحاب تلك المشاريع لا اغلاقها وقتل طموح الشباب.

وأكد أن الشباب الكويتي يمتلكون المواهب والافكار الريادية لانعاش الاقتصاد والسياحة وسأتقدم بمقترح اصدار رخص مؤقتة للأنشطة خلال موسم البر، يهدف الى تحسين خدمات البلدية ضمن نظام رقابي محكم خلال موسم البر لتـقـديـم الخـدمـة للمواطنين، وحـرصـا عـلى تشجيع الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بدورهـم فـي تـوفـيـر فـرص إستثماريـة لـهـم ولإتـاحـة الـفـرصـة لـهم للاستفادة.

لذا فإننى أقترح الآتي :

أولا: السماح بإصدار رخص مؤقتة خلال موسم البر الذي يبدأ هذا العام من 15

نوفمبر وينتهى في 15 مارس وفقا للضوابط واللوائح التي تضعها الجهات الرقابية

وذلك للسماح للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة بعمل أنشطة جديدة وتوفير

مورد رزق كريم لهم .

ثانيا : تيسير إجراءات إصدار هذه الرخص المؤقتة الكترونيا.*