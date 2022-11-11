أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام اليوم الجمعة مغادرة أولى القوات من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق خلال الشهر الجاري.

وقالت الادارة ان رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد كان في وداع القوة ونقل لها تحيات وتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح المتمثلة في ان يكونوا عند حسن الظن والثقة في المهمة المسندة إليهم، وان يمثلوا دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً خير تمثيل من خلال التعاون مع الدفاع المدني القطري الشقيق في تطبيق الخطط الخاصة بتأمين بطولة كأس العالم من اي مخاطر لا سمح الله ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يعودوا الى أرض الوطن سالمين.