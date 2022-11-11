يعود الرئيس الأميركي جو بايدن الى الساحة الدولية متسلحا بثقة بعد نتائج حزبه الديموقراطي في انتخابات منتصف الولاية، التي يرى انها تثبت أنه في المنافسة العالمية بين الديموقراطية والاستبداد فإن الديموقراطية تتقدم.

ويحضر بايدن الى مصر اليوم للمشاركة في قمة المناخ «كوب27»، تتبعها قمة اقليمية لاسيان في كمبوديا ثم قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا.

وتركت حملة انتخابات منتصف الولاية العالم يتساءل بأي وضع سيحضر بايدن، هل سيكون ضمن شعار «أميركا عادت» باعتبار ان دور الولايات المتحدة حتمي في قيادة الديموقراطيات؟ أم هل سيكون في موقع أضعف حين يستقل الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» مع احتمال عودة دونالد ترامب او انهيار الديموقراطية الأميركية؟

ورغم ترجيحات فوز الجمهوريين بغالبية في مجلس النواب بفارق ضئيل، يجادل بايدن بأن حلفاء الولايات المتحدة يمكن أن يتنفسوا الصعداء مرة أخرى بعد انتخابات سلسة في الغالب ونتائج قوية للديموقراطيين حدت من الخسائر التي روج لها المنافسون، وشكلت عقابا لتيار سلفه دونالد ترامب المتشدد صاحب شعار «ماغا» أو «اجعلوا اميركا عظيمة مجددا».

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي «باقي دول العالم تنظر الينا»، وأضاف «هم قلقون لمعرفة باننا لا نزال ديموقراطية مفتوحة كما كنا وأن لدينا قواعد وأن المؤسسات مهمة».

وتابع «مع أصواتهم، يكون الشعب الأميركي قال كلمته وأثبت مرة جديدة أننا نحن الديموقراطية».

وخلال قمة مجموعة العشرين، سيلتقي بايدن الحلفاء الأوروبيين والآسيويين الرئيسيين بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي حصل على ولاية ثالثة كرئيس.

وقال آش جاين من مركز أبحاث Atlantic Council إن القمة ستثبت «نوعا من الاختبار» لسياسة بايدن ذات المسار المزدوج لتعزيز المعسكر الديموقراطي مع التفاوض مع الأنظمة الاستبدادية من موقع قوة.

وأضاف أن هناك دولا «تنظر بسرور إلى الخلل الوظيفي» في السياسة الأميركية، لكن نتائج انتخابات منتصف الولاية تعطيهم مادة أقل للانتقادات.

يقول بايدن إن «الكرملين» بدا وكأنه كان ينتظر نتيجة الانتخابات قبل الإعلان عن انسحابه المذل من مدينة خيرسون، وهي أحدث نكسة عسكرية في الغزو الروسي لأوكرانيا الموالية للغرب.

وقال بايدن «لقد وجدت أنه من المثير للاهتمام أنهم انتظروا حتى ما بعد الانتخابات لاتخاذ هذا القرار الذي كنا نعلم منذ فترة انهم سيتخذونه».

واشارت تحليلات الى ان موسكو كانت تنتظر لمعرفة ما اذا سيفوز انصار ترامب المؤيدين لروسيا بغالبية في الكونغرس.

ويقول محللون إن بايدن سيسافر مع أمور أخرى في جعبته.

في مؤتمر المناخ «كوب27» سيشير إلى النجاح في تمرير أكبر حزمة انفاق اميركي لمواجهة التغير المناخي، في الكونغرس. ويشمل قانون خفض التضخم 369 مليار دولار لأمور مثل الطاقة النظيفة.

وقال جوزف ماجكوت خبير الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) «للمرة الأولى، تتمتع الولايات المتحدة ببعض الزخم بشأن المناخ ومطالبة موثوقة بشيء يشبه سياسة مناخية».

وفي آسيا، سيروج بايدن لاقتصاد أميركي مرن والذي على الرغم من ارتفاع التضخم لايزال يشهد معدلات بطالة متدنية وعودة الى التصنيع. وقال ماثيو غودمان وهو خبير اقتصادي في CSIS، إنه مع «تعثر الصين في مجال النمو الاقتصادي»، يدخل بايدن «من موقع قوة».

لكن لن يؤدي أي من هذا الى تبديد الأسئلة العالقة في أذهان الحلفاء الديموقراطيين للولايات المتحدة ـ والأعداء المستبدين ـ حول استمرارية رؤية بايدن.

وسيبلغ بايدن الثمانين من عمره هذا الشهر، وكان شدد في تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض على «نيته» الترشح لولاية ثانية عام 2024، متعهدا بالتوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد «مطلع العام المقبل».

وفي الوقت نفسه، فإن ترامب يبدو في مزاج انتقامي وحتى إذا تراجعت حظوظه قبل الانتخابات المقبلة فان نزعته الانعزالية منتشرة في واشنطن.

في مؤتمره الصحافي بعد انتخابات منتصف الولاية، كرر بايدن احدى قصصه المفضلة حول ابلاغه قادة أقرب حلفاء الولايات المتحدة الستة في قمة مجموعة السبع بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة ان «أميركا عادت».

وأضاف «التفت أحدهم صوبي وقال: الى متى؟» موضحا «لقد كان سؤالا جادا، الى متى؟».