على وقع عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، تتمسك الولايات المتحدة بسياسة تمزج بين الضغط وعروض الحوار، لكن أصحاب القرار الأميركيين يرون أن ليس بإمكانهم فعل الكثير لجعل بيونغ يانغ تغير مسارها.

حرصا منها على تجنب أزمة عالمية أخرى إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا، ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على هدف أضيق يتمثل في طمأنة الحلفاء بأن الولايات المتحدة ستدافع عنهم.

في الأيام الأخيرة، أطلقت كوريا الشمالية التي التقى زعيمها كيم جونغ أون ثلاث مرات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق دائم، عددا قياسيا من الصواريخ، ويقول مسؤولون غربيون إن بيونغ يانغ أجرت الاستعدادات لإجراء سابع تجربة للأسلحة النووية.

وقالت سو مي تيري، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية للشؤون الكورية والمديرة الحالية لبرنامج آسيا في مركز وودرو ولسون للعلماء الدوليين، «لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكننا القيام به لجعل كوريا الشمالية تتوقف». وأضافت «لو كنت مستشارة كيم جونغ أون، لقلت له، أجل، استمر».

وأوضحت «لم يتمكنوا من الحصول على أي نوع من الاتفاق مع ترامب، وبالتالي ما الذي سيحصلون عليه من إدارة بايدن؟ إنهم يعرفون ذلك. الأمر الوحيد الذي يمكنهم فعله هو نقل برنامجهم إلى المستوى التالي».

وردت الولايات المتحدة على كوريا الشمالية بتمديد التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مع نشر قاذفة قنابل استراتيجية.

أخطار عالية وفرص محدودة

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ والذي انضم إلى روسيا في مايو في استخدام حق النقض ضد محاولة بقيادة أميركية في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في جلسة طارئة للمنظمة أن الصين وروسيا «مكنتا» كوريا الشمالية، لكنها جددت أيضا استعداد إدارة بايدن للتحدث مع هذا البلد الاستبدادي.

ويقول مسؤولون أميركيون إن كوريا الشمالية لم تبد أي اهتمام بالمحادثات، ويعتقد البعض أن نظام كيم قد يكون في إحدى دوراته التصعيدية الدورية وأن لا خيار سوى الانتظار.

خلال عهد باراك أوباما، خلص البعض إلى أن الولايات المتحدة أخطأت في التوقيت بعد التوصل إلى اتفاق في فبراير 2012 لم يستمر طويلا فيما كانت كوريا الشمالية مستعدة أصلا للمضي قدما في اختبار قمر اصطناعي.

بالنسبة إلى بايدن، فإن الديبلوماسية مع كوريا الشمالية توفر أخطارا عالية وفرصا محدودة للنجاح.

وقال فرانك أوم، المستشار السابق للبنتاغون للشؤون الكورية والذي يعمل حاليا في معهد السلام الأميركي «ليس لديهم شهية للتعامل مع كوريا الشمالية. هناك الكثير من الإرهاق في ما يتعلق بكوريا الشمالية».

لكنه أضاف أن الديبلوماسية، حتى لو كانت فرص حصول اختراقات محدودة، نجحت على الأقل في تخفيف التوتر. وأشار إلى أن بايدن يمكنه أن يقدم مبادرات وحوافز ملموسة، مثل إعلان وقف نشر المزيد من القدرات العسكرية الاستراتيجية أو اقتراح تخفيف العقوبات.

وتابع أن «أي تكتيك تصالحي سينظر إليه محليا في الولايات المتحدة على أنه استرضاء أو مكافأة على السلوك السيء».

وأوضح «لكن الأدلة المستمدة من تجارب سابقة تظهر بوضوح أن كوريا الشمالية لا تستجيب بشكل جيد للضغوط، وبخلاف ذلك، عندما نقيم محادثات مع كوريا الشمالية، فإنها تميل إلى التصرف بشكل أفضل».

وشكك أوم في فعالية استراتيجية بايدن المتمثلة في الاعتماد على الصين لممارسة ضغط، مشيرا إلى أن بكين «ترفض تماما هذا النهج».

حان الوقت لإعادة التفكير

أدى التوتر المتصاعد، على الأقل بين الخبراء، إلى مناقشة مسألة كانت تعتبر من المحرمات وهي ما إذا كان سيتم قبول كوريا الشمالية كدولة نووية.

وقال الخبير في إدارة الأسلحة جيفري لويس في مقال رأي نشر في «نيويورك تايمز» وأثار جدلا واسع النطاق، إن الولايات المتحدة قبلت بشكل أساسي واقع أن كوريا الشمالية لن تتخلص مطلقا من ترسانتها النووية ويجب أن تركز على مناقشة الحد من الخطر.

وكتب «حان الوقت لتقليص خسائرنا ومواجهة الواقع واتخاذ خطوات للخفض من خطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية».

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها أن هدفها بشأن كوريا الشمالية هو «نزع السلاح النووي تماما» فيما قال بعض الخبراء إن أي تحول في الموقف سيرسل إشارة مقلقة في وقت يهدد فيه الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين بشن هجوم نووي في أوكرانيا.

وقال فيكتور تشا، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «إن ذلك لا يعود عليك بأي فائدة ويخيف حلفاءك»، وأضاف تشا الذي كان من مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو بوش، أن فريق بايدن يحتاج إلى وضع سياسة تجاه كوريا الشمالية تذهب أبعد من نقاط الحوار، وأوضح «قد يأتي ذلك بعد التجربة النووية السابعة».